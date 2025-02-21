Ушел из жизни казанский музыкант Олег Прозетов, работавший с МакSим

19 февраля 2025 года на 58-м году жизни скончался известный музыкант и звукорежиссер Олег Прозетов (настоящая фамилия — Мифтахов). Причина смерти пока не сообщается. Олег был уроженцем Казани, но большую часть своей творческой жизни провел в Москве, где создал собственную студию звукозаписи.

Олег Прозетов известен как один из ключевых участников музыкальной индустрии. В его студии, расположенной на Таганке в Москве, записывались многие известные артисты. Одним из самых значимых проектов стала работа над студийным альбомом казанской певицы Марины Абросимовой, более известной как МакSим. Его вклад в создание хитов певицы оставил заметный след в российской поп-музыке.