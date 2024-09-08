Ушел из жизни легенда КВН Александр Масляков

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Россия/Мир
8 сентября 2024  19:15
Автор:
Эндже Гарафиева

На 83-м году жизни скончался легендарный ведущий КВН Александр Масляков, сообщается в телеграм-канале «КВН». Информацию подтвердил и сын Александра Маслякова.

 

Фото: © телеграм-канал «КВН» 

Как стало известно, причиной смерти стало онкологическое заболевание. Ранее сообщалось, что у Маслякова была диагностирована неоперабельная опухоль легких, из-за чего он был вынужден оставить работу в Клубе Веселых и Находчивых.

Александр Масляков вел КВН с 1964 года, став настоящим символом этой передачи, кумиром нескольких поколений. Его имя неразрывно связано с историей КВН, с развитием юмора и сатиры на российском телевидении.

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