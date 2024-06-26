Ушел из жизни лучший автоинспектор России из Набережных Челнов

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Республика
26 июня 2024  11:47
Автор:
Эндже Гарафиева

В больнице Набережных Челнов скончался Юрий Гарькавый, признанный в 2005 году лучшим инспектором ГИБДД России. Ему был 51 год. О случившемся рассказали «Челнинские известия».

Фото: «Челнинские известия»

Гарькавый продолжительное время боролся с тяжелой болезнью – онкологией. О его состоянии знали многие горожане, которые оказали семье Юрия поддержку и помощь. Мужчина был ярким примером профессионализма и преданности своей работе. Он завоевал уважение и любовь коллег и горожан. Его смерть стала ударной новостью для всех, кто его знал.

Дата прощания с Юрием Гарькавым и место похорон пока не известны.

Имя Юрия Гарькавого стало легендарным в 2005 году, когда он стал лучшим инспектором ГИБДД России. Тогда командир второго взвода отдельного батальона ДПС ОГИБДД УВД Набережных Челнов показал выдающиеся результаты в знании боевых приемов борьбы, стрельбе из пистолета и фигурином вождении грузовика на скорости, оставив позади 87 инспекторов ДПС со всей страны.

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