Ушел из жизни ветеран спорта Фарит Шарипов

В Набережных Челнах на 70-м году жизни скончался ветеран спорта Фарит Шарипов. Печальную новость сообщило издание «Челнинские известия». Известный спортсмен ушел из жизни во время прогулки.

Фарит Шарипов родился в Башкортостане, а в Набережные Челны переехал в 19 лет. С юности он увлекался борьбой и добился значительных успехов в этом виде спорта. Многократный победитель республиканского турнира имени Мусы Джалиля, он пять раз становился абсолютным батыром по борьбе корэш в Башкортостане. В его спортивной копилке также есть титул абсолютного батыра России.

Фарит Шарипов оставил яркий след в истории спорта, став примером для многих молодых спортсменов. Его вклад в развитие борьбы корэш и популяризацию национальных видов спорта трудно переоценить.