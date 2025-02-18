Ушел из жизни ветеран спорта Фарит Шарипов

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Республика
18 февраля 2025  14:12

В Набережных Челнах на 70-м году жизни скончался ветеран спорта Фарит Шарипов. Печальную новость сообщило издание «Челнинские известия». Известный спортсмен ушел из жизни во время прогулки.  

Фарит Шарипов родился в Башкортостане, а в Набережные Челны переехал в 19 лет. С юности он увлекался борьбой и добился значительных успехов в этом виде спорта. Многократный победитель республиканского турнира имени Мусы Джалиля, он пять раз становился абсолютным батыром по борьбе корэш в Башкортостане. В его спортивной копилке также есть титул абсолютного батыра России.  

Фарит Шарипов оставил яркий след в истории спорта, став примером для многих молодых спортсменов. Его вклад в развитие борьбы корэш и популяризацию национальных видов спорта трудно переоценить.  

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