Ушел из жизни выдающийся геолог Раис Хисамов

1 марта на 75-м году жизни скончался Раис Салихович Хисамов – заслуженный геолог Республики Татарстан и Российской Федерации, бывший главный геолог компании «Татнефть». Его имя навсегда вписано в историю нефтяной промышленности России.

Раис Хисамов родился 1 августа 1950 года в селе Балтач Азнакаевского района Татарской АССР. Свой профессиональный путь он начал в 1968 году оператором по исследованию скважин в НПУ «Елховнефть». За годы работы в «Татнефти» он прошел путь от рядового специалиста до заместителя генерального директора – главного геолога компании, занимая эту должность с 1997 по 2021 год.

«Раис Салихович был настоящим патриотом родного края и компании «Татнефть», которая стала для него второй семьей. Он вложил все свои знания, талант и энергию в развитие и процветание компании», – отметили в пресс-службе «Татнефти».

Хисамов внес значительный вклад в развитие нефтяной отрасли. Под его руководством была разработана и внедрена комплексная технология разработки месторождений сверхвязкой нефти, за которую в 2012 году он был удостоен премии Правительства РФ в области науки и техники.

Он также уделял большое внимание подготовке кадров. С 2005 года ему было присвоено звание профессора, а под его руководством защищено семь кандидатских диссертаций. Раис Хисамов является автором более 600 научных публикаций, 30 монографий и сотен изобретений.

Заслуги Хисамова были отмечены многочисленными наградами, включая орден Дружбы (2007), Государственную премию Республики Татарстан (1994), звания заслуженного геолога РФ и РТ, а также почетного нефтяника «Татнефти». Он был действительным членом Академии наук РТ, Академии горных наук России и РАЕН.

«Мы глубоко скорбим вместе с родными и близкими Раиса Салиховича и разделяем горечь невосполнимой утраты. Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах», – говорится в сообщении «Татнефти».