Ушел из жизни выдающийся казанский астрофизик Марат Мингалиев

На 72-ом году ушел из жизни выдающийся ученый, доктор физико-математических наук Марат Габдуллович Мингалиев. Вся его жизнь была неразрывно связана с астрономией, а имя — с Казанским университетом и крупнейшим в мире радиотелескопом РАТАН-600.

Фото: © сайт Казанского Федерального университета

Историю его жизни рассказывает пресс-служба вуза. Выпускник физфака КГУ 1975 года, Марат Габдуллович почти полвека посвятил Специальной астрофизической обсерватории РАН, где прошел путь до заместителя директора по научной работе. Он внес неоценимый вклад в изучение галактических и внегалактических радиоисточников, разработку методов радиоастрономии и создание уникальной аппаратуры.

Но даже находясь на вершинах российской науки, Марат Мингалиев не забывал о родном университете. На протяжении многих лет он щедро делился своими знаниями и опытом со студентами-астрономами КФУ, читал авторские курсы, увлекал наукой молодежь.

Марат Габдуллович активно участвовал в передовых научных проектах, объединял усилия российских и зарубежных коллег. До последних дней он жил полной жизнью, читал лекции, занимался наукой, не изменяя своим увлечениям — альпинизму, горным походам и лыжам. Этим летом он в очередной раз покорил Эльбрус.