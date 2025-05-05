Ушел из жизни выдающийся педагог Сергей Михайлин

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На 70-м году жизни скончался заслуженный учитель России и Татарстана, народный учитель РТ Сергей Михайлин. Почти полвека он посвятил педагогической деятельности, 17 из которых преподавал в Лицее имени Лобачевского КФУ.

Сергей Иванович воспитал плеяду талантливых программистов: более 70 его учеников стали победителями всероссийских и международных олимпиад. Под его руководством учащиеся завоевали четыре медали чемпионата мира, а восемь выпускников получили 100 баллов на ЕГЭ по информатике.

За выдающиеся заслуги педагог был удостоен ордена «За заслуги перед Татарстаном».