Ушел из жизни выдающийся педагог Сергей Михайлин

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Город
5 мая 2025  17:23

Фото: media.kpfu.ru

На 70-м году жизни скончался заслуженный учитель России и Татарстана, народный учитель РТ Сергей Михайлин. Почти полвека он посвятил педагогической деятельности, 17 из которых преподавал в Лицее имени Лобачевского КФУ.

Сергей Иванович воспитал плеяду талантливых программистов: более 70 его учеников стали победителями всероссийских и международных олимпиад. Под его руководством учащиеся завоевали четыре медали чемпионата мира, а восемь выпускников получили 100 баллов на ЕГЭ по информатике.

За выдающиеся заслуги педагог был удостоен ордена «За заслуги перед Татарстаном». 

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