Ушел из жизни заслуженный деятель культуры ТАССР Ильгиз Хайруллин

Сегодня, на 86-м году жизни, скончался Ильгиз Хайруллин, заслуженный работник культуры ТАССР и экс-председатель Общественной палаты Республики Татарстан.

Ильгиз Хайруллин: Жизненный путь

Ильгиз Хайруллин родился 2 января 1940 года. Получив образование в Казанском государственном педагогическом институте в 1964 году по специальности "учитель татарского языка, литературы и истории", он посвятил свою жизнь служению народу и развитию республики.

Трудовой путь и достижения:

После службы в армии Ильгиз Хайруллин активно участвовал в общественной жизни, занимая различные должности в Татарском обкоме ВЛКСМ. Его карьера включала работу инструктором, заведующим сектором научной молодежи, заместителем заведующего отделом школьной молодежи и пионеров, а также секретарем обкома.

С 1978 по 1982 годы он возглавлял сектор печати, радио и телевидения отдела пропаганды и агитации Татарского обкома КПСС. С 1982 по 1992 годы был председателем Государственного комитета Татарской АССР по телевидению и радиовещанию, внеся значительный вклад в развитие региональных СМИ.

С 1985 по 1990 годы Ильгиз Хайруллин возглавлял Правление Союза журналистов Татарстана. В 1992 году занимал должность и.о. заместителя, а затем заместителя премьер-министра РТ. С 2004 по 2015 годы являлся советником председателя правления банка «Зенит». В период с 2005 по 2006 годы был членом Общественной палаты РТ, а с 2006 по 2013 годы – Председателем Общественной палаты РТ, активно участвуя в формировании гражданского общества.

Признание заслуг:

Ильгиз Хайруллин был удостоен множества наград и званий, включая орден «Знак Почета», орден «За заслуги перед Республикой Татарстан» (2009), две медали, почетное звание «Заслуженный работник культуры ТАССР» (1981), Почетную грамоту ПВС ТАССР (1989), медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 ст. (1997) и Почетную грамоту РТ (1999).