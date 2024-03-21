Ускорить процесс таяния снега помогут осадки на следующей неделе - доцент КФУ

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Республика
21 марта 2024  15:38
Автор:
Эндже Гарафиева

Доцент КФУ Тимур Аухадеев заявил, что март оказался выдающимся не только по температуре, но и по осадкам, цитирует медиа-портал КФУ.

Так, например, за первые три недели марта выпало всего 6 мм осадков, в то время как месячная норма составляет 38 мм. Этот фактор, по мнению Аухадеева, влияет на количество снега на улицах Казани.

«В настоящее время снег в городе перестал накапливаться, наоборот – наблюдается убыль снежного покрова, хоть и очень медленная. Дело в том, что в последнюю неделю в нашем регионе погода определяется антициклоном, при котором днем столбики термометра показывают положительные значения, а ночью температура опускается ниже нуля. Таким образом, интенсивного таяния снега не происходит», – объясняет эксперт.

По его словам, только после устойчивого перехода температуры через нулевую отметку снег начнет активно таять. Ускорить процесс могут осадки в виде дождя. 

«Такие осадки наиболее вероятны на следующей неделе, когда у нас и дневные, и ночные температуры будут положительными. Это снизит высоту снежного покрова, однако мы пока не говорим о его полном разрушении. Полное исчезновение снега мы ожидаем во второй или третьей декаде апреля», – добавил Аухадеев.

Каждый метр снега запасает 200 литров воды. Снег тает и вода хорошо впитывается. Есть вероятность, что даже если паводок будет высоким, он не нанесет сильный ущерб

Наиболее заметны проблемы паводка будут у застроек в нижней часть реки Казанки, где расположено большое количество садов и дач.

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