«Ушла эпоха, мы все осиротели»: В Казани простились с Ильгизом Хайруллиным

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В Казани прошла церемония прощания с Ильгизом Хайруллиным — бывшим заместителем премьер-министра Татарстана, экс-председателем Общественной палаты РТ. Его уход стал большой потерей для республики. На церемонии собрались коллеги, друзья и родственники, чтобы отдать дань уважения выдающемуся общественному деятелю.

Слова памяти

- Фарид Мухаметшин, председатель Государственного Совета РТ: «Большая потеря для нашей республики. Мы прощаемся с выдающимся сыном татарского народа».

- Булат Зиннуров, советник ректора КНИТУ-КАИ, бывший заместитель руководителя Аппарата Президента РТ: «Он мой двоюродный брат. Мы из одной деревни. Он из простой семьи. Его отец был офицером Красной Армии, участником Великой Отечественной войны, ушел из жизни рано из-за ран. Мама была волевой женщиной, работала бригадиром в колхозе. В семье было трое сыновей».

- Ильшат Аминов, депутат Госсовета РТ: «Безусловно, я очень ему благодарен. Я состоялся как человек, как профессионал только благодаря тому, что по жизни меня вели такие люди, как Ильгиз Калимуллович».

- Зиля Валеева, действующий председатель Общественной палаты РТ: «На тот момент никто даже не представлял, что это за орган, который должен объединить общественность и власть. Выбор первого председателя пал именно на Ильгиза Калимулловича. И дело не в том, что он начинал без кабинета, стола и ручки. Найти их было легче, чем выстроить основы деятельности Общественной палаты».

Последние дни Ильгиза Хайруллина

2 января, в свой 85-й день рождения, Ильгиз Хайруллин находился в кругу семьи.

Его дочь Лилия вспоминает: «Он повторял: "Какой я счастливый человек. У меня два внука рядом, три правнука рядом"».

Наследие Ильгиза Хайруллина

Ильгиз Хайруллин оставил после себя значительный след в истории Татарстана. Его вклад в развитие республики, создание Общественной палаты и поддержка молодых специалистов навсегда останутся в памяти коллег и земляков.