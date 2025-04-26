Ушла из жизни легенда дубляжа Светлана Харлап

26 апреля на 85-м году жизни скончалась выдающаяся актриса театра и кино, народная любимица Светлана Харлап. О печальном событии сообщили в Российском государственном академическом молодежном театре (РАМТ), где артистка работала почти 60 лет.

Светлана Евгеньевна оставила яркий след в истории российского искусства. Выпускница ГИТИСа и драматической студии при ЦДТ (ныне РАМТ), она с 1964 года была ведущей актрисой театра, создав более 60 сценических образов.

Но настоящую народную любовь Харлап заслужила как мастер дубляжа. Ее голосом говорили герои более 170 фильмов и мультфильмов, включая культовые работы:

трогательная миссис Бакет в «Шоколаде» (2000)

проникновенная Брайони Таллис в «Искуплении» (2007)

очаровательная мама Кристин в «Леди Берд» (2017)

Несколько поколений россиян выросли на ее голосе в передачах «Спокойной ночи, малыши» и «АБВГДейка», а также в классических мультфильмах «Конек-Горбунок» и «Снежная королева».

«Спасибо за верность театру. Светлая память», — говорится в прощальном сообщении РАМТ. О дате и месте прощания будет объявлено дополнительно.

Светлана Харлап останется в памяти зрителей как уникальная актриса, чей талант объединил театральные подмостки, большой экран и детские передачи, став частью культурного кода целых поколений.