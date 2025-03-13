Ушла из жизни легендарный композитор София Губайдулина

На 94-м году жизни скончалась всемирно известный композитор София Асгатовна Губайдулина. Печальную новость подтвердила пресс-служба администрации Казани.

Подробности обстоятельств ее смерти не раскрываются.

Мэр Казани Ильсур Метшин выразил глубокие соболезнования в связи с утратой. Он отметил, что София Асгатовна была не просто выдающимся композитором, но и человеком, чья жизнь стала настоящей эпохой в мире искусства. «Она являлась примером преданности своему делу, стремления к неизведанному, а также эталоном честности, порядочности и уважительного отношения к окружающим. Ее наследие навсегда останется в наших сердцах», – подчеркнул Метшин.

София Губайдулина родилась 24 октября 1931 года в Чистополе в семье, объединившей русские и татарские традиции. С 1932 года она жила в Казани, где провела детство и юность. В 1954 году она окончила Казанскую консерваторию по классу фортепиано, а затем продолжила обучение в Московской консерватории, где в 1959 году получила диплом по классу композиции. В 1963 году она завершила аспирантуру по тому же направлению.

С 1960-х годов Губайдулина активно экспериментировала с новыми формами звуковой выразительности. В конце 1960-х – начале 1970-х она работала в Московской экспериментальной студии электронной музыки, где искала необычные подходы к созданию музыкальных произведений. С 1975 года она стала участницей композиторского объединения «Астрея», а в 1980-е годы ее имя стало ассоциироваться с так называемой «московской троицей», в которую также входили Альфред Шнитке и Эдисон Денисов.

С 1991 года София Асгатовна проживала в Германии, но всегда поддерживала связь с родиной. Ее творческое наследие включает более ста симфонических произведений, сочинений для хора, оркестра и солистов, а также музыку для театра, кино и мультфильмов. Она была удостоена звания Заслуженного деятеля искусств РСФСР и являлась почетным гражданином Казани.

София Губайдулина оставила неизгладимый след в мировой культуре, и ее творчество продолжит вдохновлять будущие поколения.