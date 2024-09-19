Ушла из жизни певица Зуля Камалова: голос Татарстана звучал на мировых сценах

news_top_970_100
Республика
19 сентября 2024  08:55
Автор:
Эндже Гарафиева

Стало известно о смерти заслуженной артистки Республики Татарстан Зули Камаловой. Певицы, покорившей сердца слушателей по всему миру.

 Фото: © соцсети Зули Камаловой

Зуля Камалова скончалась в Австралии, где она проживала последние годы, на 56-м году жизни после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Информацию подтвердил музыкальный продюсер Александр Чепарухин.

Певица родилась 8 августа 1969 года в Сарапуле. Ее музыкальная карьера началась в России, но талант быстро получил международное признание. После переезда в Австралию в 1991 году Зуля выпустила несколько успешных альбомов, которые принесли ей премии Australian World Music Awards и ARIA Award for Best World Music Album.

Она выпустила такие песни, как «Прыжок», «Вальс Пустоты», «Юкәләр», «Уразай», «Aloukie» и другие композиции. Певица всегда подчеркивала, что татарская музыка – это часть ее души, часть мировой музыки. Ее творчество сочетало элементы традиционной татарской музыки, французского шансона и других стилей.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Зачем нам Париж, когда есть Мамадыш?
Зачем нам Париж, когда есть Мамадыш?
Ушла из жизни певица Зуля Камалова: голос Татарстана звучал на мировых сценах
Ушла из жизни певица Зуля Камалова: голос Татарстана звучал на мировых сценах
В центре Казани появилось граффити, посвященное БРИКСу
На М-7 в Татарстане водитель погиб после столкновения с грузовиком
Египетскую пирамиду и весь Иннополис воссоздали участники турнира из стран БРИКС
Татарстанцы отправляют бойцам в зону СВО генераторы, маскировочные сети и детские рисунки
Авиакомпания S7 заказала у Татарстана 100 лайнеров ТУ-214
В Татарстане успешно развивают семейный спорт
В Татарстане успешно развивают семейный спорт