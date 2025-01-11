Ушла из жизни татарская поэтесса Назиба Сафина

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Сегодня стало известно о кончине известной татарской поэтессы, журналистки и члена Союза писателей Татарстана Назибы Сафиной. Она ушла из жизни, оставив после себя богатое литературное наследие и множество незабываемых произведений. Информация о ее смерти была опубликована на официальной странице Центра национальных культур города Нефтекамска в социальной сети Вконтакте.

Прощание с Назибой Сафиной состоится 12 января в ее родном селе Кисак-Каин. Она будет похоронена рядом с родителями и братом.

Назиба ханум, родившаяся 2 марта 1949 года в Янаульском районе, была не только талантливым автором, но и любимой педагогом, а также активным участником культурной жизни республики. Её творческий путь начался после окончания Казанского государственного университета в 1972 году. На протяжении своей карьеры она работала в различных сферах, став учителем, а также редакционным работником. В трудные времена ей приходилось работать на заводе, что лишь укрепило её дух и желание создавать.

Известность Назибе Сафиной принесли её книги, среди которых «Таң кошы», «Кан хәтере», «Өтерләр юк йөрәк тибешендә», «Мәсәл вә мәсьәлә» и «Каеннар ник кара таплы». Она также оставила значительный вклад в литературу для детей, вдохновляя новое поколение на любовь к родному языку и культуре.

Назиба ханум прожила 17 лет в браке с народным поэтом Татарстана Мударрисом Аглямовым, который ушёл из жизни в 2006 году. Ее смерть стала тяжелой утратой для всей татарской литературной общественности.