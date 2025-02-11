Ушла из жизни ветеран журналистики Татарстана Галина Печилина

На 78-м году жизни скончалась Галина Печилина, заслуженный журналист, чья карьера охватила десятилетия и оставила заметный след в медиапространстве России и Татарстана.

Галина Печилина начала свой путь в «Вечерней Казани» под руководством Андрея Гаврилова и впоследствии работала в ведущих изданиях, таких как «Нефть и капитал» и «Ведомости». Она участвовала в создании книг и внесла значительный вклад в развитие аналитической журналистики, особенно в период экономических преобразований в Татарстане. Её глубокий анализ нефтяной и нефтехимической отраслей был востребован и авторитетен. В последние годы жизни она вернулась в родную Казань.