Ушла из жизни заслуженная артистка Российской Федерации Нина Гребешкова

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Россия/Мир
12 мая 2025  17:58

Как сообщает официальный сайт Союз кинематографистов РФ, на 95-м году ушла из жизни заслуженная артистка Российской Федерации Нина Павловна Гребешкова.

Нина Павловна родилась в Москве в 1930 году. После школы она поступила во ВГИК, где уже на первом курсе снялась в фильме «Смелые люди». В творческой биографии актрисы около 130 киноролей.

Будучи замужем за режиссером Леонидом Гайдаем, она часто снималась в его фильмах, которые хорошо знают в нашей стране. Такие как: «Кавказская пленница», «12 стульев», «Бриллиантовая рука» и другие.

В 2001 году актриса удостоилась награды Заслуженной артистки Российской Федерации.

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