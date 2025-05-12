Ушла из жизни заслуженная артистка Российской Федерации Нина Гребешкова

Как сообщает официальный сайт Союз кинематографистов РФ, на 95-м году ушла из жизни заслуженная артистка Российской Федерации Нина Павловна Гребешкова.

Нина Павловна родилась в Москве в 1930 году. После школы она поступила во ВГИК, где уже на первом курсе снялась в фильме «Смелые люди». В творческой биографии актрисы около 130 киноролей.

Будучи замужем за режиссером Леонидом Гайдаем, она часто снималась в его фильмах, которые хорошо знают в нашей стране. Такие как: «Кавказская пленница», «12 стульев», «Бриллиантовая рука» и другие.

В 2001 году актриса удостоилась награды Заслуженной артистки Российской Федерации.