«Услуги РТ» сменит название на «Госуслуги РТ 2.0»

В Татарстане намечен амбициозный ребрендинг мобильного приложения «Услуги РТ». Вместо него пользователям станет доступна новая платформа «Госуслуги РТ 2.0», о чем на брифинге в правительстве республики сообщил первый заместитель министра цифрового развития, госуправления, информационных технологий и связи Илья Начвин.

По словам Начвина, уже сейчас многие популярные в Татарстане сервисы, которые ранее можно было найти в старом приложении, интегрированы в цифровую платформу «Локоло». В будущем эти функции также будут частью нового приложения «Госуслуги РТ 2.0».

Платформа «Локоло» была создана для упрощения решения жилищных вопросов граждан. В настоящее время к ней подключены свыше 15 тысяч многоквартирных домов, 327 управляющих организаций и товариществ собственников жилья, а также 270 дачных некоммерческих товариществ.

Кроме того, в рамках новой платформы будет предложен сервис «Госконсьерж» — приложение, которое позволит получать услуги многофункциональных центров через видеосвязь.

Данная инициатива была анонсирована еще в декабре прошлого года. Заместитель министра цифрового развития Татарстана Булат Габдрахманов пояснил, что с помощью нового сервиса граждане смогут в режиме онлайн обратиться к сотруднику МФЦ, минуя необходимость личного присутствия. Это нововведение станет уникальным решением на российском рынке государственных услуг.