Установка гирлянды на центральной елке Казани продлилась из-за сильной метели

В Казани установка гирлянды на центральной елке продлилась из-за вчерашней метели. Об этом «КВ» сообщил сторож, охраняющий территорию елки у «Чаши».

«Работы по установке гирлянды продлились из-за вчерашней метели и снега. Все провода попадали» — рассказал мужчина.

Также после завершения установки гирлянды, центральная елка засветится компьютерной графикой и разными иллюминациями, поделился охранник.

В настоящее время елка уже полностью собрана, осталось ее только украсить и до конца повесить гирлянды, добавил сторож.

Искусственное дерево простоит у «Чаши» до 1 февраля.

Ранее «КВ» сообщали, что в Казани центральную елку откроют 24 декабря.