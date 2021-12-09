 Установка гирлянды на центральной елке Казани продлилась из-за сильной метели
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Установка гирлянды на центральной елке Казани продлилась из-за сильной метели

Елка будет стоять до февраля 2022 года.

Город
9 декабря 2021  21:03
Автор:
Роза Габитова

В Казани установка гирлянды на центральной елке продлилась из-за вчерашней метели. Об этом «КВ» сообщил сторож, охраняющий территорию елки у «Чаши».

«Работы по установке гирлянды продлились из-за вчерашней метели и снега. Все провода попадали» — рассказал мужчина.

Также после завершения установки гирлянды, центральная елка засветится компьютерной графикой и разными иллюминациями, поделился охранник.

В настоящее время елка уже полностью собрана, осталось ее только украсить и до конца повесить гирлянды, добавил сторож.

Искусственное дерево простоит у «Чаши» до 1 февраля.

Ранее «КВ» сообщали, что в Казани центральную елку откроют 24 декабря.

 

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