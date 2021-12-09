Установка гирлянды на центральной елке Казани продлилась из-за сильной метели

В Казани установка гирлянды на центральной елке продлилась из-за вчерашней метели. Об этом «КВ» сообщил сторож, охраняющий территорию елки у «Чаши».
«Работы по установке гирлянды продлились из-за вчерашней метели и снега. Все провода попадали» — рассказал мужчина.
Также после завершения установки гирлянды, центральная елка засветится компьютерной графикой и разными иллюминациями, поделился охранник.
В настоящее время елка уже полностью собрана, осталось ее только украсить и до конца повесить гирлянды, добавил сторож.
Искусственное дерево простоит у «Чаши» до 1 февраля.
Ранее «КВ» сообщали, что в Казани центральную елку откроют 24 декабря.