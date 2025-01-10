Ушёл из жизни архитектор Татарстана Виктор Токарев в возрасте 76 лет

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Республика
10 января 2025  08:46

На 76-м году жизни скончался выдающийся архитектор Татарстана Виктор Токарев. Он оставил значительный след в строительстве республики, участвуя в проектировании таких знаковых объектов, как КРК «Пирамида», а также жилых комплексов «Панорама», «Вишневый сад», «Суворовский» и «Катановский».

В течение своей карьеры Виктор Степанович занимал различные важные должности, включая районного архитектора, начальника отдела планировки городов, заместителя председателя Госстроя ТАССР и руководителя республиканского градостроительного центра в Госкомитете по строительству.

Прощание с Виктором Токаревым состоится в пятницу, 10 января, в 9:30 в прощальном зале морга по адресу: улица Бутлерова.

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