Ушёл из жизни известный татарстанский психиатр Фоат Гатин

На 67-м году жизни скоропостижно скончался выдающийся врач-психиатр, заслуженный врач России и Татарстана Фоат Гатин. Церемония прощания состоится 13 июля в 10:00 в Казанской государственной медицинской академии, после чего тело будет предано земле на Васильевском кладбище в Зеленодольском районе.

Фоат Гатин родился в Черемшанском районе Татарстана. В 1982 году окончил Казанский медицинский институт, после чего посвятил жизнь служению здравоохранению. Его профессиональный путь включал руководящие должности в Васильевском территориально-медицинском объединении (1987-1999) и Республиканской клинической психиатрической больнице (1999-2010).

С 2010 года доктор Гатин возглавлял кафедру психиатрии Казанской государственной медицинской академии, совмещая преподавательскую деятельность с практической работой. С 2013 года он занимал пост генерального директора санатория "Сосновый бор", одновременно являясь депутатом совета Зеленодольского района.

Коллеги и ученики запомнят Фоата Гатина как высококвалифицированного специалиста, талантливого организатора здравоохранения и принципиального общественного деятеля. Администрация Зеленодольского района выразила соболезнования родным и близким покойного, отметив его неоценимый вклад в развитие медицины региона.