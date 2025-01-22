Ушёл из жизни заслуженный архитектор Татарстана Александр Дембич

Заслуженный архитектор Татарстана, заведующий кафедрой градостроительства и планировки сельских населенных пунктов КГАСУ, а также директор архитектурного бюро «Артпроект» Александр Дембич скончался на 74-м году жизни. Эта печальная новость была озвучена помощником Раиса РТ Олесей Балтусовой.

«Умер Александр Дембич. Не могу осознать эту утрату, слезы текут в аэропорту. Замечательный, умнейший человек, чуткий как к людям, так и к городу», — написала она в своем телеграм-канале. «Мы только что общались. Он упал, и, к сожалению, врачи не смогли его спасти. Как это могло произойти?.. Мы готовили ему звание заслуженного архитектора РФ на грядущий 75-летний юбилей».

Александр Дембич был педагогом в КГАСУ, автором Стратегии развития Казани до 2015 года и разработчиком детальной схемы планировки центра столицы Татарстана. В рамках авторских коллективов он участвовал в создании генпланов для Казани, Альметьевска и Набережных Челнов. За 50 лет своей профессиональной жизни он проделал огромный путь.

«Он разработал профстандарт для градостроителей. Его усилиями был утверждён генеральный план Набережных Челнов. Он создал множество проектов и никогда не сдавался», — добавила Балтусова.