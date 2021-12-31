«Утренний кофе с Юлианой Петровой»: а вы умеете улыбаться?

В декабре в одном из уютных ресторанов Казани прошло светское авторское познавательное мероприятие «Утренний кофе с Юлианой Петровой».

Местом встречи приглашенных спикеров и гостей стало Сafe “Happy people”, меню которого отличается большим ассортиментов блюд из морепродуктов и других деликатесов, вкуснейшими и полезными роллами, специальными блюдами для детей, а также уютным интерьером, прекрасным видом из окон и ненавязчивой музыкой.



Основным спикером стала социальный психолог, кандидат психологических наук Инна Городецкая. Она рассказала, что тема встречи родилась под влиянием любимого писателя, ученого Умберто Эко, который детективный сюжет своего первого романа «Имя розы» разворачивает вокруг идеи комической и божественной природы смеха. Кстати, в монотеистических религиях о юморе не особенно говорится, а если и упоминается, то либо вскользь в контексте веселья, радости от общения с Всевышним, либо в негативном ключе, о насмешке, издевке, осмеянии. При этом народная смеховая культура всегда существовала. Особенно это было заметно в средние века, когда в повседневной жизни церковь сдерживала безудержное веселье, и народ отрывался на карнавалах, гуляньях и прочих праздниках. Психологи считают, что основное качество юмора – это его дуальность, неоднозначность, амбивалентность. В нем есть что-то детское, игровое. Смеясь, мы отдаляемся психологически от того, над чем смеемся.



Среди выступающих был вице-чемпион Высшей лиги КВН в составе сборной команды КВН «Четыре Татарина», ныне частный инвестор и предприниматель Ришат Гималтдинов.

Другой спикер - антиэйдж-тренер, член международной ассоциации тренеров по лицевой гимнастике, дипломированный специалист по скульптурному моделированию лица Юлиана Чечевина поделилась: «Многие люди даже не задумываются, умеют ли они улыбаться. Да, и, казалось бы, о чем тут задумываться? Кто-то специально сдерживает эмоции, дабы не спровоцировать образование морщин. Научитесь искренне улыбаться, подберите правильный уход за кожей лица и сбалансируйте питание. И тогда никакие морщинки вам не страшны!»

Партнерами мероприятия стали: «Вода «Сестрица», «Татспиртпром», «Рекламно-полиграфическая компания «АВС КОЛОР», «Два гвоздя», а также визажист Регина Разина, фотограф Индира Гайнетдинова.