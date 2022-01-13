 Утром в электротранспорте Казани было выявлено 10 пассажиров без QR-кодов
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Утром в электротранспорте Казани было выявлено 10 пассажиров без QR-кодов

Контролеры выявили 56 нарушителей масочного режима.

Город
13 января 2022  10:23
Автор:
Николай Лукоянов

Утром 13 января в электротранспорте Казани было выявлено 10 пассажиров без QR-кодов, сообщает «Метроэлектротранс».

Из них 7 человек было выявлено в трамвае и троллейбусе и 3 человека в метрополитене. В общем за утро было проверено 223 единицы подвижного состава и 21 вестибюль в метрополитене.

Также контролеры выявили 56 нарушителей масочного режима. По просьбе контроллеров 36 человек надели маску, а остальным 20 пришлось покинуть транспорт.

Ранее сообщалось, что за ноябрь 2021 года в общественном транспорте Казани выявили свыше 11 тыс. пассажиров без масок. За ноябрь контролерами было проверено 8,6 тыс. единиц различного транспорта.

 

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