Утром в электротранспорте Казани было выявлено 10 пассажиров без QR-кодов

Утром 13 января в электротранспорте Казани было выявлено 10 пассажиров без QR-кодов, сообщает «Метроэлектротранс».

Из них 7 человек было выявлено в трамвае и троллейбусе и 3 человека в метрополитене. В общем за утро было проверено 223 единицы подвижного состава и 21 вестибюль в метрополитене.

Также контролеры выявили 56 нарушителей масочного режима. По просьбе контроллеров 36 человек надели маску, а остальным 20 пришлось покинуть транспорт.

Ранее сообщалось, что за ноябрь 2021 года в общественном транспорте Казани выявили свыше 11 тыс. пассажиров без масок. За ноябрь контролерами было проверено 8,6 тыс. единиц различного транспорта.