Утвердили даты национальных праздников в Татарстане на 2025 год

В Татарстане утвердили график проведения национальных праздников. Министерство культуры республики сообщило, что мероприятия пройдут с мая по июль с целью сохранения традиций народов, проживающих в регионе.

24 мая в селе Никольском Лаишевского района состоится русский праздник Каравон. 31 мая марийский Семык пройдет в селе Починок Кучук Кукморского района. 15 июня в селе Кильдюшево Тетюшеского района отпразднуют мордовский Валда Шинясь.

21 июня татарский Сабантуй пройдет в Казани. 28 июня в селе Ципья Балтасинского района отметят удмуртский Гырон быдтон. 29 июня чувашский Уяв проведут в Нурлате.

5 июля в Зеленодольске состоится славянский Иван Купала. 19 июля в селе Зюри Мамадышского района пройдет праздник кряшен Питрау. 20 июля детский мусульманский Сабантуй организуют в селе Бурбаш Балтасинского района. Даты согласованы с национальными автономиями.