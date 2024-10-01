Уважение и забота о пожилых людях: слова Рустама Минниханова

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Республика
1 октября 2024  11:38

В социальных сетях Раис Татарстана Рустам Минниханов поделился своими мыслями по поводу Международного дня пожилых людей, который отмечается 1 октября. Он отметил, что этот праздник является прекрасным поводом выразить слова благодарности нашему старшему поколению.

«Илебездә өлкән кешеләргә һәрвакыт зур хөрмәт белән карыйлар. Аларның һәрберсе безнең кайгыртуны һәм игътибарны тоярга тиеш», - подчеркивает Минниханов. Эти слова акцентируют важность уважения и заботы о пожилых людях в нашем обществе, напоминая о их значимости и вкладе в наше будущее.

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Уважение и забота о пожилых людях: слова Рустама Минниханова
Уважение и забота о пожилых людях: слова Рустама Минниханова
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