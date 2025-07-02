Уведомление от 01.07.2025 года

О созыве внеочередного Общего собрания членов (пайщиков) кредитного потребительского кооператива граждан «ГозПоддержка» (ОГРН 1111690093833)

Кредитный потребительский кооператив граждан «ГозПоддержка» (ОГРН1111690093833), располагающийся по адресу: 420111, г. Казань, ул. Лево-Булачная, д. 24, оф. 1, зарегистрированный 08.12.2011 г. Межрайонной инспекцией федеральной налоговой службы №18 по г. Казани, уведомляет о созыве внеочередного Общего собрания членов (пайщиков) Кооператива.

Форма проведения внеочередного Общего собрания: очное собрание в форме уполномоченных.

Дата проведения внеочередного Общего собрания - 04.08.2025 г.

Время проведения внеочередного Общего собрания - 10:00.

Место проведения: 420111, г. Казань, ул. Лево-Булачная, д. 24 (конференц-зал).



ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание председателя и секретаря собрания;

2. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии;

3. Рассмотрение отчетов ревизионной комиссии;

4. Утверждение Устава в новой редакции;

5. Принятие решения о смене наименования;

6. Утверждение Положений в новой редакции;

7. Открытие обособленного подразделения и утверждение положения о его деятельности;

8. Рассмотрение других вопросов.

С информацией, подлежащей предоставлению членам (пайщикам) при подготовке внеочередного Общего собрания членов (пайщиков) кредитного потребительского кооператива граждан «ГозПоддержка», вы можете ознакомиться по адресу: 420111, г. Казань, ул. Лево-Булачная, д. 24 оф. 1.

В соответствии с п. 5., ст. 18., ФЗ №190 «О кредитной кооперации», п. 11.5 Устава КПКГ «ГозПоддержка» уведомление о созыве внеочередного Общего собрания опубликовано более чем за 30 дней до даты проведения собрания в средствах массовой информации на сайте https://kazved.ru/.