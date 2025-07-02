Уведомление от 01.07.2025 года

О созыве внеочередного Общего собрания членов (пайщиков) кредитного потребительского кооператива граждан «ГозПоддержка» (ОГРН 1111690093833)
Кредитный потребительский кооператив граждан «ГозПоддержка» (ОГРН1111690093833), располагающийся по адресу: 420111, г. Казань, ул. Лево-Булачная, д. 24, оф. 1, зарегистрированный 08.12.2011 г. Межрайонной инспекцией федеральной налоговой службы №18 по г. Казани, уведомляет о созыве внеочередного Общего собрания членов (пайщиков) Кооператива.
Форма проведения внеочередного Общего собрания: очное собрание в форме уполномоченных.
Дата проведения внеочередного Общего собрания - 04.08.2025 г.
Время проведения внеочередного Общего собрания - 10:00.
Место проведения: 420111, г. Казань, ул. Лево-Булачная, д. 24 (конференц-зал).
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Избрание председателя и секретаря собрания;
2. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии;
3. Рассмотрение отчетов ревизионной комиссии;
4. Утверждение Устава в новой редакции;
5. Принятие решения о смене наименования;
6. Утверждение Положений в новой редакции;
7. Открытие обособленного подразделения и утверждение положения о его деятельности;
8. Рассмотрение других вопросов.
С информацией, подлежащей предоставлению членам (пайщикам) при подготовке внеочередного Общего собрания членов (пайщиков) кредитного потребительского кооператива граждан «ГозПоддержка», вы можете ознакомиться по адресу: 420111, г. Казань, ул. Лево-Булачная, д. 24 оф. 1.
В соответствии с п. 5., ст. 18., ФЗ №190 «О кредитной кооперации», п. 11.5 Устава КПКГ «ГозПоддержка» уведомление о созыве внеочередного Общего собрания опубликовано более чем за 30 дней до даты проведения собрания в средствах массовой информации на сайте https://kazved.ru/.