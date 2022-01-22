Уведомление от 21.01.2022 года

Кредитный ​потребительский ​кооператив ​граждан ​«ГозПоддержка» (ОГРН1111690093833), располагающийся по адресу: 420111, г. Казань, ул. Лево-Булачная, д. 24, оф. 1, зарегистрированный 08.12.2011 г. Межрайонной инспекцией федеральной налоговой службы № 18 по г. Казани, уведомляет о созыве очередного Общего собрания членов (пайщиков) Кооператива.

Форма проведения очередного Общего собрания: очное собрание в форме уполномоченных.

Дата проведения очередного Общего собрания – 21.02.2022г.

Время проведения очередного Общего собрания - 12.00.

Место проведения: 420111, г. Казань, ул. Лево-Булачная, д. 24(конференц-зал).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание председателя и секретаря собрания;

2. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии;

3. Рассмотрение отчетов о деятельности правления, председателя правления кооператива, ревизионной комиссии КПКГ «ГозПоддержка»;

4. Утверждение решений правления, ревизионной комиссии, комитета по займам;

5. Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов на содержание КПКГ «ГозПоддержка» за 2021 год;

6. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности КПКГ «ГозПоддержка»;

7. Распределение дохода по итогам финансового года за 2021 год;

8. Утверждение сметы доходов и расходов на содержание КПКГ «ГозПоддержка» на 2022 год;

9. Выбор аудиторской организации (аудитора) для проведения ежегодного обязательного аудита за 2022 год, в случае наступления обстоятельств для проведения ежегодного обязательного аудита;

10. Переизбрание членов правления КПКГ «ГозПоддержка»;

11. Рассмотрение информации о состоянии системы управления рисками в КПКГ «ГозПоддержка»;

12. Утверждение Устава КПКГ «ГозПоддержка» в новой редакции;

13. Утверждение Положений КПКГ «ГозПоддержка» в новой редакции;

14. Принятие решения о добровольном выходе КПКГ «ГозПоддержка» из Ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальное содружество кредитных кооперативов «Содействие» (г. Смоленск ОГРН 1106700000846);

15. Принятие решения о вступлении в саморегулируемую организацию;

16. Рассмотрение других вопросов.

С информацией, подлежащей предоставлению членам (пайщикам) при подготовке очередного Общего собрания членов (пайщиков) кредитного потребительского кооператива граждан «ГозПоддержка», вы можете ознакомиться по адресу: 420111, г. Казань, ул. Лево-Булачная, д. 24, оф. 1.

В соответствии с п.5., ст.18., ФЗ №190 «О кредитной кооперации», п.11.5 Устава КПКГ «ГозПоддержка» уведомление о созыве очередного Общего собрания опубликовано более чем за 30 дней до даты проведения собрания в средствах массовой информации на сайте информационного агентства России https://kazved.ru/