Увеличение бюджета Татарстана на 2024 год: рост доходов на 93,7 млрд рублей

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Республика
23 декабря 2024  12:26

Бюджет Татарстана на 2024 год будет увеличен на впечатляющие 93,7 миллиарда рублей, включая 84,5 миллиарда рублей, поступивших из налоговых и неналоговых источников. Эти важные изменения были одобрены депутатами на шестом заседании Государственного Совета республики в рамках закона о бюджете.

«Поправки в бюджет учитывают результаты поступлений за 11 месяцев текущего года, а также прогнозируемые данные по отдельным доходам на конец года. В основном рост касается налогов на прибыль, налога на доходы граждан, совокупного дохода, налога на имущество, а также неналоговых поступлений», – отметил министр финансов Татарстана Радик Гайзатуллин.

Также были увеличены безвозмездные поступления из федерального бюджета на 9,9 миллиарда рублей.

Расходная часть бюджета также выросла на те же 93,7 миллиарда рублей. «Собственные расходы республиканского бюджета, без учета федеральной помощи, прогнозируются с увеличением на 84,5 миллиарда рублей», – добавил Гайзатуллин.

Следовательно, ожидается, что доходы бюджета Татарстана в 2024 году составят 578,1 миллиарда рублей, а расходы достигнут 579,5 миллиарда рублей. Дефицит останется неизменным и составит 1,4 миллиарда рублей.

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