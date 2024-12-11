Увеличение цен на соцпроездные билеты в Татарстане в 2025 году

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Республика
11 декабря 2024  09:12

В 2025 году в Татарстане ожидается рост цен на социальные проездные билеты как для адресатов старше 18 лет, так и для детей. Премьер-министр республики Алексей Песошин утвердил соответствующее постановление Кабинета Министров.

Согласно новым тарифам, пополнение единого социального проездного билета для взрослых составит 630 рублей, тогда как детский билет — 384 рубля. Это изменение будет означать повышение цен на 25 и 15 рублей соответственно по сравнению с 2024 годом.

Важно отметить, что в текущем 2024 году стоимость проездных уже возросла на 24 и 15 рублей по сравнению с 2023 годом.

Разработанный Министерством транспорта Татарстана документ прошел антикоррупционную экспертизу.

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