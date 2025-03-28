Увеличение количества вагонов в пригородных поездах Казань – Йошкар-Ола

С 28 марта пригородные поезда сообщением Казань – Йошкар-Ола будут курсировать в усиленном составе по некоторым дням недели. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика «Содружество».

Какие изменения вводятся?

Поезд № 6383 (Казань → Йошкар-Ола)

С 28 марта будет ходить по пятницам, субботам и воскресеньям в составе двух вагонов вместо одного.

Поезд № 6382 (Йошкар-Ола → Казань)

С 29 марта будет курсировать по субботам, воскресеньям и понедельникам также в двух вагонах.

Почему увеличили составность?

Как пояснили в компании, спрос на эти рейсы значительно вырос, поэтому составность поездов увеличили на месяц раньше, чем в предыдущие годы.

Что это даст пассажирам?