Увеличение количества вагонов в пригородных поездах Казань – Йошкар-Ола

С 28 марта пригородные поезда сообщением Казань – Йошкар-Ола будут курсировать в усиленном составе по некоторым дням недели. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика «Содружество».
Какие изменения вводятся?
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Поезд № 6383 (Казань → Йошкар-Ола)
С 28 марта будет ходить по пятницам, субботам и воскресеньям в составе двух вагонов вместо одного.
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Поезд № 6382 (Йошкар-Ола → Казань)
С 29 марта будет курсировать по субботам, воскресеньям и понедельникам также в двух вагонах.
Почему увеличили составность?
Как пояснили в компании, спрос на эти рейсы значительно вырос, поэтому составность поездов увеличили на месяц раньше, чем в предыдущие годы.
Что это даст пассажирам?
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Больше мест и комфорта в пути.
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Снижение риска нехватки билетов в популярные дни.