Увеличение количества вагонов в пригородных поездах Казань – Йошкар-Ола

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Республика
28 марта 2025  10:14

С 28 марта пригородные поезда сообщением Казань – Йошкар-Ола будут курсировать в усиленном составе по некоторым дням недели. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика «Содружество».

Какие изменения вводятся?

  • Поезд № 6383 (Казань → Йошкар-Ола)
    С 28 марта будет ходить по пятницам, субботам и воскресеньям в составе двух вагонов вместо одного.

  • Поезд № 6382 (Йошкар-Ола → Казань)
    С 29 марта будет курсировать по субботам, воскресеньям и понедельникам также в двух вагонах.

Почему увеличили составность?

Как пояснили в компании, спрос на эти рейсы значительно вырос, поэтому составность поездов увеличили на месяц раньше, чем в предыдущие годы.

Что это даст пассажирам?

  • Больше мест и комфорта в пути.

  • Снижение риска нехватки билетов в популярные дни.

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