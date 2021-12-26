 Увеличение маткапитала и ограничение выдачи микрозаймов: законы, вступающие в силу с января 2022 года
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Увеличение маткапитала и ограничение выдачи микрозаймов: законы, вступающие в силу с января 2022 года

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин рассказал о десяти законах, которые заработают с нового года.

Спецпроекты
26 декабря 2021  15:05
Автор:
Николай Лукоянов

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин рассказал о десяти законах, вступающих в силу с января 2022 года, среди которых увеличение маткапитала, пособия, ограничение в выдаче микрозаймов, и др. О новых законах он рассказал в своем Telegram-канале.

Таким образом, в России с января 2022 года увеличится количество семей, получающих ежемесячную выплату на первого и второго ребенка в возрасте до трех лет. Также со следующего года вырастет размер пособия, которое будет расчитываться исходя из прожиточного минимума для ребенка.

Материнский капиталл также увеличится и будет рассчитываться по уровню фактической инфляции.

С 2022 года при личном обращении в органы власти и местного самоуправления люди смогут получать информацию о доступных для них мерах соцподдержки.

С 2022 года власти взяли курс на снижение закредитованности населения. Таким образом, Банк России будет ограничивать выдачу необеспеченных кредитов микрофинансовым организациям.

Новое законодательство коснется и работы зоопарков, цирков, дельфинариев и океанариумов. Они не смогут работать без лицензии. Это обеспечит их содержание в надлежащих условиях.

 

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