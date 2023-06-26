«Увеличим число камер, привлечем неравнодушных жителей»: в Казани будут ловить парковых вандалов

«К сожалению, УВД нам не помогает в этом, оно считает, что это не их уровень ответственности. Давайте увеличим количество камер и обратимся к неравнодушным жителям. Может, УВД посчитает нужным заниматься этим вопросом? Понятно, вы более масштабными делами занимаетесь, но это – порча имущества», – отреагировал на информацию об участившихся случаях вандализма в парках и скверах Казани мэр города Ильсур Метшин.

Как сообщил замруководителя Исполкома города Игорь Куляжев, порча и кража общественного имущества становится «печальной повседневностью». Из последних случаев – порча оборудования общественных туалетов в парках. Вандалы также изуродовали надписями свежеустановленные скамеечки вдоль Кремлевской дамбы.

Вандалы изуродовали недавно установленные скмейки на набережной. Фото: © CrazyGugusha

При всем этом в городе продолжается реализация масштабных проектов по благоустройству общественных пространств. В этом году в реконструкцию парков и скверы вложат более 1,4 млрд рублей. Деньги распределят на восемь проектов.

Восемь проектов за 1,4 млрд

На благоустройство парков, бульваров и скверов Казани в этом году направят 1,4 млрд рублей. Согласно слайдам презентации, которые представил на «деловом понедельнике» замруководителя городского исполкома Игорь Куляжев, наиболее дорогими объектами года стали велопешеходный маршрут вдоль Кремлевской дамбы и входная группа ЦПКиО им. Горького. На них выделено 337,8 млн и 331,4 млн рублей соответственно.

По информации докладчика, велопешеходный маршрут вдоль Кремлевской дамбы в Казани выполнен на 98%. Он является важным этапом в стратегии развития Казанки, в рамках которой предполагается создать 42-километровый маршрут от Голубых озер до реки Волга.

«Практически завершены работы на велопешеходном маршруте вдоль Кремлевский набережной, работы над которым начаты в прошлом году», – сообщил он, представив соответствующие слайды.

Маршрут велопешеходной дорожки проходит по обеим сторонам дамбы от Центра семьи «Казан» до улицы Пролетарская. Планируется, что он станет одним из этапов в стратегии развития Казанки, в рамках которой предполагается создать 42-километровый маршрут от Голубых озер до реки Волга.

Уже сейчас вдоль маршрута высажены деревья и кустарники, а сообщающийся с маршрутом полуостров оснащен удобным доступом к косе.

Авторы проекта завершили перепланировку территории, которая обзавелась пешеходными дорожками. Вскоре здесь завершится установка малых архитектурных форм.

Маршрут раскрывает виды на Кремль, Центр семьи «Казан» и центр города.

Остановку и переход у парка Горького объединят в единый комплекс

На данный момент реконструкция входной площади парка им.Горького готова на треть. Специалистам предстоит объединить в «единый проницаемый комплекс» остановку и спуск в переход у входа в парк. Как отметил Куляжев, кроме прочего здесь появится парадная зона перед монументом и стелой, а для комфортного отдыха – скамейки, столики и навесы.

«Территория приобретет разнообразный ландшафт, который гостеприимства и уюта этому месту», – сказал он, отметив, что деревья позволят защитить площадку от ветра и шума.

Площадку озеленят в основном за счет кустарников, так как под ней находится подземный паркинг. Кроме эстетической функции, озеленение поможет правильно перераспределить пешеходные потоки.

На третьем по стоимости месте значится парк в ЖК «Светлая долина», стоимость второй очереди которого оценивается в 291 млн рублей.

Реконструкция парка «Сад рыбака» оценивается в 170 млн рублей. На данный момент в парке осуществлен демонтаж изношенных теннисных кортов и части спортплощадок. Вместо них появятся – новый теннисный корт, площадка для баскетбола и волейбола, событийная зона. Ведутся работы по обновлению покрытия дорожек и устройство дополнительных, появятся – новое освещение и парковые гирлянды.

Ключевой элемент парка – фонтан со скульптурой рыбака из-за ветхости пришлось демонтировать.

На его месте установят воссозданный с исторической точностью фонтан. Дополнительно будет реализован светодинамический сценарий водной картины фонтана с девятью индивидуальными водными контурами и несколькими режимами работы.

По словам Куляжева, в парке установят помещения под туалеты для посетителей. Особое внимание будет уделено озеленению территории. При реконструкции учтены пожелания жителей района. Например, в парке посадят ель, а на детской площадке установят дополнительные скамейки.

Проект Бульвара на Серова подорожал

По словам спикера, продолжаются работы и над проектом благоустройства бульвара по улице Серова. В ходе проведения инженерно-геологических изысканий специалисты выявлены не несущие грунты. Такая почва требует проведения дополнительных мероприятий в части усиления конструкций дорожных одежд, что и повлекло удорожание строительно-монтажных работ.

Куляжев объяснил вырубку деревьев. По его словам, вырубаются только те, что имеют признаки аварийности.

«По мере благоустройства территории санитарная чистка деревьев продолжится, а те, что находятся в удовлетворительном состоянии, сохранят. Просим казанцев не переживать за сокращение зеленых насаждений на территории, так как концепцией благоустройства бульвара предусмотрено изобильное озеленение, учитывающее необходимость комплексной посадки деревьев и кустарников», – заверил замруководителя Исполкома столицы РТ.

На Юнусовскую площадь в этом году выделят 80 млн рублей. Ее обещают обновить в старо-татарском стиле. На данный момент полностью готов один из четырех скверов данного объекта – Сад печали. Оставшиеся территории будут благоустроены в этом году.

«… призываю проявить профессионализм и найти виновных»

Метшин заострил внимание на вопросе противодействия вандалам, от рук которых за последние недели пострадали общественные туалеты и скамейки на велопешеходном маршруте вдоль Кремлевской дамбы.

«Может все же УВД посчитает нужным заниматься этим вопросом. Понятно, вы более масштабными задачами занимаетесь, но это – порча имущества. На это уходят налоги наших налогоплательщиков. Постоянно мы боремся с последствиями этого [вандализма]. Я призываю проявить профессионализм и найти виновных», – призвал градоначальник.

Градоначальник также выразил мнение, что к охране имущества парков и скверов можно привлекать неравнодушных горожан. Кроме того, рассматривается возможность увеличения количество камер видеонаблюдения.