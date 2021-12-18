Увеличить срок отдыха и получить больше денег: как выгодно уйти в отпуск

При уходе в отпуск выгода может быть двух видов – больше дней отдыха или денег. Каждый выбирает собственные приоритеты, ну а мы разберемся в обоих случаях.

Отдых

Если вы берете отпуск, присоединяя его к выходным – у вас становится больше времени для отдыха. Также, если праздничный день выпадает на период отпуска, вы отдохнете на день больше.

Например, вы решили взять отпуск на 14 дней с 31 октября 2022 года (понедельник). На период отпуска выпал праздничный день – 4 ноября, значит, к вашему отпуску прибавляется еще один день отдыха. Вам необходимо выйти на работу не 14 ноября (понедельник), а 15 ноября (вторник).

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Деньги

Выгоднее брать отпуск в месяцы, в которых больше всего рабочих дней. В 2022 это март, сентябрь, декабрь (по 22 рабочих дня в каждом месяце) и август (23 рабочих дня).

Чтобы получить больше денег, включайте выходные в свой отпуск. Отпускные за выходные платят, а зарплату – нет.

Например, ваша среднемесячная зарплата – 35 тыс. рублей. Вы уходите в отпуск 1 августа 2022 года на 14 дней. Цена отпускного дня – 1195 рублей.

В августе 23 рабочих дня, цена рабочего дня – 1522 рубля. Вы захватываете 10 рабочих дней. Посчитав, можно выяснить, что за август вам выплатят 36 516 рублей. Это больше месячной зарплаты на 1516 рублей.

Фото: © pixabay.com

Противоположный пример: вы запланировали взять отпуск 11 мая 2022 года на 14 дней. Цена отпускного дня – 1195 рублей. В мае 18 рабочих дней, цена рабочего дня – 1944 рубля. Вы захватываете так же 10 дней.