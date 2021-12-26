 Бар «Паранойя» в Казани закрывается из-за штрафов Роспотребнадзора и долгов
news_header_top_970_100

Бар «Паранойя» в Казани закрывается из-за штрафов Роспотребнадзора и долгов

Ранее заведение оштрафовали за работу после полуночи без разрешений.

Город
26 декабря 2021  12:02
Автор:
Николай Лукоянов

В Казани хозяева бара «Паранойя» на Чернышевского, 9 сообщили о закрытии из-за многочисленных штрафов от Роспотребнадзора и долгов.

«Увы стоять уже нет ни физических ни моральных сил. Бар открывали мы вдвоем, закрываю его я один», – сообщил один из основателей бара в своей Instagram-аккаунте (орфография и пунктуация автора сохранены –  прим. Ред.).

Также автор публикации говорит, что за это время накопилось «куча долгов, штрафов и не сбывшихся ожиданий». 

Он сообщил, что бар закрывается 10 января.

Ранее сообщалось, что казанский бар «Паранойя», расположенный на улице Чернышевского, оштрафовали на 30 тыс. рублей за работу после 12 часов ночи без каких-либо разрешений.

 

Новости
Бар «Паранойя» в Казани закрывается из-за штрафов Роспотребнадзора и долгов
Гороскоп на 27 декабря 2021 года - 2 января 2022 года
В центре Казани из-за прорыва водопровода 12 домов остались без воды
Куда съездить и что посмотреть на новогодних каникулах в Татарстане?
Куда съездить и что посмотреть на новогодних каникулах в Татарстане?
СМИ: «Рубин» и «Зенит» провели переговоры по поводу перехода Артема Дзюбы в казанский клуб
ДТП, заторы на трассах и занесенный снегом «Салават Купере»: с чем столкнулись татарстанцы в метель
ДТП, заторы на трассах и занесенный снегом «Салават Купере»: с чем столкнулись татарстанцы в метель
Прокуратура начала проверку после отравления трех взрослых и двух детей угарным газом в Казани
В Казани неизвестные на парковке ТЦ обстреляли машину с ребенком