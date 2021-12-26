Бар «Паранойя» в Казани закрывается из-за штрафов Роспотребнадзора и долгов

В Казани хозяева бара «Паранойя» на Чернышевского, 9 сообщили о закрытии из-за многочисленных штрафов от Роспотребнадзора и долгов.

«Увы стоять уже нет ни физических ни моральных сил. Бар открывали мы вдвоем, закрываю его я один», – сообщил один из основателей бара в своей Instagram-аккаунте (орфография и пунктуация автора сохранены – прим. Ред.).

Также автор публикации говорит, что за это время накопилось «куча долгов, штрафов и не сбывшихся ожиданий».

Он сообщил, что бар закрывается 10 января.

Ранее сообщалось, что казанский бар «Паранойя», расположенный на улице Чернышевского, оштрафовали на 30 тыс. рублей за работу после 12 часов ночи без каких-либо разрешений.