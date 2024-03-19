Уже 10 тысяч человек из 11 стран мира изъявили желание приехать на казанский марафон

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Город
19 марта 2024  09:39
Автор:
Эндже Гарафиева

Юбилейный казанский марафон пройдет под стенами Кремля в столице Татарстана 11-12 мая. Ожидаются 30 тысяч участников. Уже зарегистрирована треть. Самая популярная дистанция – полумарафон на 21,1 км.

Чаще всего регистрируются москвичи, от них поступило уже 2,4 тысячи заявок. Среди Татарстанцев 1,9 тысяч участников – это Казань, Набережные Челны, Зеленодольск и Нижнекамск. Впервые на марафоне определится самый бегающий район Республики Татарстан.

Традиционно список марафонцев составят также спортсмены из Санкт-Петербурга, Свердловской области, Башкортостана и других регионов. В этом году Казань решили посетить еще и представители 11 стран –  Казахстан, Австралия, Вануату, ОАЭ, Турция, Венгрия и другие.

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