Узнать информацию о судебных процессах можно в интернете

В связи с участившимися обращениями в Минюст РТ татарстанцам напоминают, что информация о решениях судов и об участниках судебного процесса должны размещаться на региональном портале мировых судей в соответствии с законодательством РФ.

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Республика
11 января 2024  11:32
Автор:
Владислав Косолапкин

«В сети «Интернет» размещаются сведения о находящихся в суде делах: регистрационные номера дел, их наименования или предмет спора, информация об участниках судебного процесса, информация о прохождении дел в суде, а также сведения о вынесении судебных актов по результатам рассмотрения», — прокомментировала начальник отдела организационно-правового обеспечения деятельности мировых судей Минюста РТ Ксения Марточкина.

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Узнать информацию о судебных процессах можно в интернете
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