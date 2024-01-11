Узнать информацию о судебных процессах можно в интернете

«В сети «Интернет» размещаются сведения о находящихся в суде делах: регистрационные номера дел, их наименования или предмет спора, информация об участниках судебного процесса, информация о прохождении дел в суде, а также сведения о вынесении судебных актов по результатам рассмотрения», — прокомментировала начальник отдела организационно-правового обеспечения деятельности мировых судей Минюста РТ Ксения Марточкина.