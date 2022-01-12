В 2021 году жители Татарстана подали более 13 млн заявлений через госуслуги

В 2021 году жители Татарстана подали более 13 млн заявлений через портал госуслуг. Чаще всего татарстанцы воспользовались услугой онлайн-записи в медучреждения на прием к врачу. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры РТ.

«Самой востребованной у населения стала онлайн-запись на прием к врачу — в ушедшем году на портале зарегистрировано 13 153 107 записей к медицинским специалистам. На втором месте по популярности — подача заявления на назначение ежемесячного пособия на ребенка: 65 408 заявлений. Замыкает топ-3 назначение компенсации части родительской платы за детский сад — 64 970 заявлений», — говорится в сообщении.

На данный момент на портале госуслуг оказывается 139 услуг, из которых 111 – социально значимые. При этом в прошлом году на портале появилось 76 новых услуг. Среди них: получение сертификата о вакцинации от коронавируса и сертификата переболевшего COVID-19, подача заявлений в вузы, а также запись в детский сад и онлайн-проверка успеваемости школьников.

Кроме того, на портале можно зарегистрироваться по месту пребывания, подать заявление на регистрацию транспортного средства и получить цифровую копию СТС. В этом году на портале должно появиться еще порядка 100 новых сервисов.

Ранее Минцифры РТ предложили назвать улицу именем татарского изобретателя Башира Рамеева.