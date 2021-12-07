 В 2022 году более 200 школьных пищеблоков в РТ будут отремонтированы
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В 2022 году более 200 школьных пищеблоков в РТ будут отремонтированы

Работы будут идти по новой республиканской программе, на реализацию которой выделили 1 млрд рублей

Республика
7 декабря 2021  08:57
Автор:
Николай Лукоянов

В 236 школьных пищеблоках Татарстана в 2022 году планируется провести ремонт по новой республиканской программе, рассказал министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин во время прямого эфира в Instagram.

На реализацию программы уже выделен 1 млрд рублей.

«Главный вопрос — добиться, чтобы на федеральном уровне появилась такая программа. В республике 65 общежитий, всего 98 учреждений среднего профессионального образования», – отметил он.

По его словам, в этом году в 198 школах пищеблоки были отремонтированы и полностью оснащены.

 

 

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