«Посетила вся Самарская область»: как Казань будет добиваться вожделенной цифры в 5 млн туристов

С начала года в Казань приехали более 3,5 млн туристов, а в Госкомитете РТ по туризму ожидают к концу 2022-го прирост турпотока на 11%. Традиционными для гостей города точками притяжения остаются Казанский Кремль, улица Баумана, Старо-Татарская слобода, аквапарк «Ривьера» и музеи.

Так, по словам директора Комитета по развитию туризма Казани Дарьи Санниковой, главную достопримечательность столицы РТ — Кремль в этом году посетили 3,5 млн человек. Если сравнивать с прошлым годом, то число визитеров увеличилось на 25% меньше, ведь в 2021-м оно составило 2,8 млн туристов.

«В новых условиях мы находимся на гребне волны, в этом году нас „посетила« вся Самарская область или три Красноярска, но есть новый горизонт работы — преодолеть отметку в 5 млн туристов», — заявил мэр Ильсур Метшин.

Для достижения этой цели градоначальник поручил создать программу развития туризма в столице РТ, чтобы уже к 2030 году привлечь в Казань столь желаемое число гостей.

«Казань за последние годы действительно сделала значительный шаг вперед в сфере гостеприимства. Это видно и по статистическим данным, и по отзывам наших туристов и гостей», — отметил Метшин.

Почти стопроцентная загрузка отелей города и нелегальная сдача квартир

Санникова отметила высокую загрузку отелей города. Средняя загрузка ключевых объектов за 11 месяцев составила 65,8%. При этом самый большой процент — 86% был достигнут в летние месяцы. В отдельные праздничные даты, например, в майские праздники загрузка отелей достигала 95%.

Вместе с этим глава городского туркомитета отметила и проблему с нелегальной сдачей квартир и апартаментов туристам и гостям города. По словам Санниковой, владельцы квартир сдают их без оформления кактх-либо документов, что в результате может негавтино сказаться на отношении гостей в случае решения каких-либо проблем. Такая аренда значительно осложняет и подсчет статистики по гостям города.

«Из-за этого [нелегальной аренды] мы не можем подсчитать туристов, которые останавливаются в квартирах, и этот показатель просто не учитывается», — отметила директор комитета. – Мы активно работаем с отелями и хостелами, оперативно реагируем на сигналы от граждан или наших коллег. Такие объекты [нелегальной аренды] практически не поддаются учету и систематизации, к тому же их сложно привлечь к ответственности».

Если же возвращаться к подсчету статистики, то в туркомитете сообищил, что в этом году казанский Речпорт посетили 136 тыс. пассажиров – это на 30% больше чем в прошлом Есть и небольшой рост по числу пассажиров и в Международном аэропорту Казани. Воздушная гавань с начала года по ноябрь обслужила 3,7 млн человек. Это на 2,13% больше, чем в 2021 году.

Перевозки – увеличить, сроки обучения – сократить

Несмотря на то, что туристическая отрасль Казани сегодня активно развивается, существует ряд проблем, которые препятствуют процветанию этой сферы. Поэтому были определены три вектора развития сферы гостеприимства: стратегический, кадровый и событийный.

Так, в 2023 году планируют провести международный фестиваль «Древнейшие города». Он будет проходить три дня и объединит города России и стран СНГ. На сегодня о своем участии в мероприятии заявили Владимир и Великий Новгород.

«Особое внимание стоит уделить проблеме развития событийного туризма. У многих мероприятий одинаковая механика проведения, зачастую нет одного выделяющегося события. На сегодняшний день уже есть предварительные договоренности для проведения фестиваля с городами Владимир, Великий Новгород и другими, а также с городами стран СНГ», — отметила спикер.

Кроме того, туристов будут привлекать с помощью новой программы детского туризма.

Для развития направления разработан проект «Город открытий», благодаря которому ребята смогут посещать производства, вузы и технопарки.

«Заострю свое внимание на сфере детского туризма. Количество детских туров на примере Казани составляет 20%. Чаще всего школьные группы из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Нам также предстоить обратить внимание и на эту сферу», — рассказала директор.

Также Госкомитет РТ по туризму работает над новым большим проектом «Межрегиональный волжский путь» — по примеру Золотого кольца России. Программа подразумевает сеть межрегиональных речных перевозок.

Отправится в путешествие в Казань смогут и туристы из Якутии, так как в 2023 году между столице РТ и столицей Республики Саха планируется открыть прямой рейс.

Стремительное развитие туризма вызвало проблему в нехватке специалистов в области гостеприимства. Не хватает линейного персонала — горничных, администраторов, хостеса и поваров.

«Все профессии требуют среднего-профессионального образования. Здесь мы сталкиваемся с другой сложностью — неоправданно длительные сроки обучения специалистов. По мнению большинства экспертов, срок обучения можно сократить на год, а по каким-то программам и на два, потому что отрасль сильно нуждается в кадрах», — выступила с предложением ректор КИУ Асия Тимирясова.

Так, по словам ректора, совместно с профильными ассоциациями они планируют направить аргументированное обращение в Минпросвещения РФ. «Надеемся, что наша инициатива будет поддержана на федеральном уровне», — заключила она.