В 2022 году начнут реконструкцию торгового центра МЕГА. Об этом на итоговой коллегии сообщила глава Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина.

Пока не известно какие изменения ждут ТЦ, но отмечается, что помимо МЕГИ в этом году планируется реконструировать и ряд проектов казанского вертолетного завода. Проект предполагает трансформацию производственного цеха и строительство корпуса сборочного производства.

Также Минуллина отметила, что одним из крупных проектов ушедшего года можно считать строительство гипермаркета Оби, который открылся напротив основного комплекса МЕГИ в отдельном здании.

Напомним, что в будущем около торгового центра также откроется вторая ветка казанского метро.