В 2023 году предпринимателям РТ оказали более 44 тысяч нефинансовых услуг

«Центром «Мой бизнес» оказано более 44 тыс. услуг субъектам МСП, самозанятым гражданам и физическим лицам. Более 17 тыс. предпринимателей, самозанятых граждан и физических лиц воспользовались такими услугами как участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях на территории РФ, предоставление доступа к сервисам ЭДО и сдаче отчетности, а также финансирование сертификации, выход на маркетплейсы, продвижение продукции, проведение обучающих мероприятий и др. В обучающих мероприятиях, проводимых центром «Мой бизнес», участвовали более 4000 человек», — сказано в сообщении.

Центр реализует комплексную финансовую и информационно-консультационную поддержку для МСБ на всех этапах развития. Предпринимателям и самозанятым предоставляются микрозаймы по льготной ставке, нефинансовые услуги, в том числе для экспортно-ориентированных МСП в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

За прошлый год Фонд поддержки предпринимательства Татарстана финансово помог почти 900 предпринимателям и самозанятым на сумму более 2 млрд. рублей. Кроме того, 2 910 татарстанских предпринимателей при поддержке Центра поддержки экспорта воспользовались услугами регионального центра поддержки экспорта, 70 предпринимателей заключили экспортные контракты на сумму более 24 млн. долларов США.

При поддержке Центра инноваций социальной сферы 190 субъектов малого и среднего бизнеса вошли в реестр социальных предпринимателей. Они прошли обучение, что дает им возможность подать заявки на грант для социальных предпринимателей. 217 социальных и молодых предпринимателей получили гранты Министерства экономики РТ в размере до полумиллиона рублей. Общая сумма составляет более 92 млн. рублей. Благодаря этим средствам МСБ сможет приобрести необходимое оборудование, арендовать помещение, закупить материалы для производства и многое другое.

Также при поддержке «Моего бизнеса» 313 студентов и аспирантов вузов республики стали победителями программы «Студенческий стартап» от Фонда содействия инновациям.

По вопросам поддержки МСП и получения бесплатных услуг от Фонда поддержки предпринимательства РТ предприниматели могут обратиться на горячую линию по номеру: +7(843)524-90-90.

Напомним, нацпроекты реализуются в стране по инициативе президента РФ Владимира Путина.