В 2024 году мобильная связь и интернет появятся в 87 населенных пунктах Татарстана

Все больше районов республики охватывает цифровизация.

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Республика
6 января 2024  12:43
Автор:
Дмитрий Смирнов

Федеральная программа по обеспечению мобильной связью и интернетом в сельских населенных пунктах «Устранение цифрового неравенства», которая является составной частью национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации», коснулась в прошлому году более 15 тысяч сельских жителей Татарстана. 

Детали реализации этой программы этой программы раскрыли в пресс-службе Минцифры РТ.

Так, каждый год на едином портале государственных и муниципальных услуг проводится голосование, с помощью которого определяются населенные пункты с численностью жителей от 100 до 500 человек, где будут установлены базовые станции мобильной связи стандарта 2G и 4G.  За прошлый год такие базовые станции были установлены в 77 населенных пунктах 30 районов республики. По плану уже в этом году связь должна появиться еще в 87 населенных пунктах. Кто попал в список можно узнать на портале госуслуг по ссылке — https://www.gosuslugi.ru/inet.

В этот раз в голосовании на сайте госуслуг за населенные пункты, которые нуждаются в улучшении услуг связи, приняли участие более 27 тысяч татарстанцев.

Национальный проект «Цифровая экономика Российской Федерации», как и другие нацпроекты, реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина.

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