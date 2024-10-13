В 2024 году в Казани по нацпроекту отремонтировали 10 участков дорог

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Город
13 октября 2024  13:06

В Казани в 2024 году проведен ремонт десяти участков дорог в рамках национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги», на что было потрачено 1,09 миллиарда рублей. Министр транспорта РТ Фарит Ханифов сообщил об этом на заседании кабинета министров республики.

В этом году в числе отремонтированных участков оказались дороги от ул. Центральной в ж. м. Отары до остановки «Жилой массив Старое Победилово», а также ул. Копылова, проспект Ибрагимова и участок на Сибирском тракте. Кроме того, работы были выполнены на других ключевых улицах Казани. Министр добавил, что в этом году планируется достичь 85% доли дорог в нормативном состоянии, для чего необходимо отремонтировать еще 5 километров.

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