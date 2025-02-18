В 2025 году длинные выходные на 23 Февраля и 8 Марта перенесут на май и июнь

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Россия/Мир
18 февраля 2025  16:30

В 2025 году традиционные длинные выходные на День защитника Отечества (23 Февраля) и Международный женский день (8 Марта) отменяются. Вместо этого дополнительные дни отдыха переносятся на май и июнь. Об этом сообщил директор по персоналу компании КРОС Дмитрий Дударев в комментарии агентству «Прайм».  

23 Февраля в 2025 году выпадает на воскресенье. Право на дополнительный день отдыха сохраняется, но он будет перенесен на 8 мая, чтобы продлить майские праздники.  

8 Марта в следующем году приходится на субботу. Дополнительный выходной день переносится на пятницу, 12 июня, и объединяется с празднованием Дня России. Кроме того, рабочий день в пятницу, 7 марта, будет сокращен на один час.  

По словам Дударева, такой подход позволит равномерно распределить длинные выходные в течение года. «Правительство стремится избежать перекоса в расписании и сделать периоды отдыха более сбалансированными. Это важно как для экономики, чтобы минимизировать влияние длинных праздников на рабочие процессы, так и для граждан, которые смогут больше времени провести на природе в мае», — пояснил эксперт.  

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