В 2025 году в Казани планируют обновить 35 км теплосетей

Власти Казани запланировали масштабную модернизацию тепловых и водопроводных сетей в 2025 году. Как сообщил заместитель руководителя исполкома города Искандер Гиниятуллин на оперативном совещании, в течение года будет заменено 34,6 км коммуникаций, что составляет около 4% от их общей протяженности. По его словам, такие темпы обновления соответствуют плановым показателям, которых город последовательно придерживается в последние годы.

Параллельно в Казани продолжается строительство магистрального теплопровода №5. В текущем году планируется проложить 940 метров новой трассы от ТЭЦ-1 до котельной «Горки». Этот участок обеспечит теплоснабжение новых жилых кварталов общей площадью почти 2 млн кв. метров в районе улиц Аделя Кутуя и Даурской, а также подключит к системе десятки социальных учреждений.

Помимо сетевой модернизации, значительные средства направляются на ремонт жилого фонда. В 2024 году на эти цели выделено более 4 млрд рублей, которые пойдут на утепление фасадов 22 многоквартирных домов и замену отопительных систем в 46 зданиях.

Гиниятуллин отметил, что за предыдущие годы в городе уже отремонтировано порядка 110 км коммунальных сетей. Однако инфраструктура требует дальнейшего обновления – около 525 км трубопроводов все еще остаются изношенными и нуждаются в замене. Реализация этих проектов позволит повысить надежность теплоснабжения и сократить потери энергии.