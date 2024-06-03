В 2026-м в Челнах планируется открытие термального комплекса

В начале 2026 года планируется открытие термального комплекса в Набережных Челнах. Проект был утвержден на инвестиционном совете РТ под председательством Рустама Минниханова.

Генеральный директор ООО «ФОК КУРОРТ» Андрей Козлов сообщил, что новый комплекс будет построен на Московском проспекте, в новом микрорайоне. Планируется, что открытие состоится в начале 2026 года, при этом площадь объекта составит около 10 тысяч квадратных метров. Он будет ориентирован на семейный отдых для жителей Набережных Челнов, а также для всей республики и соседних регионов.

Термальный комплекс будет включать пять крытых и три открытых бассейна, из которых два будут работать круглый год. Инвесторы ожидают, что в течение трех лет комплекс сможет принимать до 1 миллиона посетителей ежегодно.