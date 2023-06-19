 В 36 детсадах Казани не хватает 155 камер для контроля критически важных элементов
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В 36 детсадах Казани не хватает 155 камер для контроля критически важных элементов

На установку дополнительных камер в детсадах Казани потребуется 7 млн рублей.

Город
19 июня 2023  17:04
Автор:
Дамира Хайрулина

Для контроля критически важных элементов в муниципальных детсадах Казани требуется установка 155 видеокамер. Как сообщил сегодня начальник Управления информационных технологий и связи Исполкома Дмитрий Кремлев, на это требуется 7 млн рублей.

Кремлев сообщил, что с 2021 года количество камер видеонаблюдения увеличилось на 3,8 тыс. единиц, благодаря чему удалось устранить замечания по паспортам безопасности более чем на 90%.

По словам спикера, на оснащение и модернизацию система обеспечения безопасности соцучреждений Казани Департаменту телекоммуникационных технологий за два года выделили 600 млн рублей.  На эти деньги оборудовали системами контроля и управления доступом (СКУД) 100% школ и детсадов. Кроме того, СКУДами оборудовали 250 школьных дверей и 2,6 тыс. калиток и 970 дверей и 554 калиток в детских садах.

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