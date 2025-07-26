В 6 районах Татарстана благоустроили зоны отдыха по нацпроекту

В рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство» в Татарстане завершено благоустройство зон отдыха в шести районах республики. По информации Госкомитета по туризму РТ, работы проведены в Альметьевском, Бугульминском, Заинском, Тукаевском, Мензелинском и Пестречинском районах, что стало частью системной работы по развитию комфортной туристической инфраструктуры.

На базе отдыха в селе Каськи Альметьевского района обустроена новая территория для отдыха, где появились бани, чаны и уютные беседки, создавая условия для полноценного семейного и оздоровительного досуга. В Бугульминском районе масштабно обновлены пляжные зоны в глэмпинге «Ивушка камп», доме отдыха «Нептун» и парке-отеле «Новая земля». Здесь установлены спасательные вышки, теневые навесы, шезлонги, скамьи, качели и информационные стенды, что значительно повысило безопасность и комфорт посетителей.

В Заинском районе на территории санатория «Ромашкино» благоустроена прилегающая зона — установлены новые скамьи и шезлонги, позволяющие гостям с комфортом проводить время на свежем воздухе. В Тукаевском районе усадьба «Багряж» расширила спектр услуг: появились модульные бани и уличные купели, привлекая ценителей традиционного отдыха с элементами оздоровления.

На пляже в Мензелинске, созданном в 2023 году при поддержке нацпроекта, в этом сезоне появился понтонный причал у пункта проката водного инвентаря, что улучшило доступ к активным водным развлечениям. В Пестречинском районе в глэмпинге «Минем Ранчо» оборудованы пространства для отдыха с детьми — здесь установили детские игровые площадки и функциональную беседку, предназначенную для организации питания и семейных мероприятий.

Реализация этих проектов проходит при финансовой поддержке в рамках федеральной программы, что позволяет не только обновлять существующую инфраструктуру, но и формировать новые точки притяжения для туристов и местных жителей.