В Татарстане за год к 4G подключат 61 деревню

В Татарстане к 4G подключат 61 деревню. Всего же в России до конца года проведут 4G в 2002 населенных пунктах. Перечень составлен на основе выбора россиян, принявших участие в голосовании, сообщили в Минцифры России.

Так, в Татарстане к 4G подключат село Новое Шигалеево в Пестречинском районе и деревню Ивановскую Зеленодольского района. Полный перечень республиканских сел и деревень можно посмотреть здесь.

Также на портале опубликовали список из 898 населенных пунктов, которые не вошли в список для подключения, но набрали необходимое количество голосов. В некоторые из них мобильную связь провели уже в декабре прошлого года, а в другие провести линию связи технологически невозможно. К примеру, проблемы могут вызвать ландшафт или удаленность от базовой станции.

До 2030 Минцифры России планирует обеспечить связью 4G 24 тыс. малонаселенных пункта по национальной программе «Цифровая экономика».