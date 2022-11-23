 В администрации Кировского и Московского районов объяснили «платный» вывоз снега с дворов
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В администрации Кировского и Московского районов объяснили «платный» вывоз снега с дворов

Услуга является дополнительной, если жители дома не хотят ее подключать – снег будут складировать в установленных для этого местах.

Город
23 ноября 2022  08:33
Автор:
Ольга Ильина

Накануне слова главы администрации Кировского и Московского районов Сергея Миронова о включении в платежки расходов на вывоз снега возмутили казанцев. В администрации районов решили разъяснить подробнее об этой услуге.

«Вывоз, погрузка и утилизация снега – это дополнительная услуга, которую жители могут добавить по собственному желанию. Такое решение принимается на общедомовом собрании, где жители сами определяют периодичность вывоза снега и устанавливают тариф на эту услугу», - уточнили в пресс-службе администрации.

Услуга является добровольной – если жители на собрании решат не платить за вывоз снега, убирать придомовую территорию будут, но снег будут складывать в предназначенных для этого местах – например, в зеленой зоне.

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