В администрации Кировского и Московского районов объяснили «платный» вывоз снега с дворов

Накануне слова главы администрации Кировского и Московского районов Сергея Миронова о включении в платежки расходов на вывоз снега возмутили казанцев. В администрации районов решили разъяснить подробнее об этой услуге.

«Вывоз, погрузка и утилизация снега – это дополнительная услуга, которую жители могут добавить по собственному желанию. Такое решение принимается на общедомовом собрании, где жители сами определяют периодичность вывоза снега и устанавливают тариф на эту услугу», - уточнили в пресс-службе администрации.

Услуга является добровольной – если жители на собрании решат не платить за вывоз снега, убирать придомовую территорию будут, но снег будут складывать в предназначенных для этого местах – например, в зеленой зоне.